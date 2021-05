KOF XV : Ryo Sakazaki et Robert Garcia, réunis dans un seul et même trailer

SNK a bel et bien repris le rythme de publication des trailers consacré à KOF XV qui s'offre cette semaine un trailer spécial puisqu'il intègre deux combattants. Il s'agit ni plus ni moins que de Ryo Sakazaki et de Robert Garcia, respectivement "Le Dragon Invincible" et "Le Tigre Enragé" qui nous dévoile chacun leurs plus belles attaques. Mais les puristes ne se feront pas avoir et constateront que les deux personnes n'ont guère évolué depuis KOF XIV, puisqu'on retrouve à la frame près chacun de leurs mouvements. Alors oui, il y a eu quelques légères modifications au niveau du design, mais rien de bien extraordinaire et encore moins convaincant. On aimerait également que les artistes chez SNK abandonne l'idée que Robert Garcia, sous prétexte qu'il est hispanique, doit forcément porter la moustache et le bouc pour ressembler à ses origines. Qu'on lui redonne sa dignité d'antan bon sang !