KOF XV : Mai Shiranui sera au casting, avec un nouveau design et une nouvelle furie

Réglé comme un horloger suisse, SNK n'a pas manqué de publier le nouveau trailer consacré à The King of Fighters XV cette nuit, à 3h du matin pétantes. C'est la plantureuse Mai Shiranui qui est à l'honneur cette fois-ci, et qui vient donc conclure la Girl Team habituelle qui est donc composée de Yuri Sakazaki, King et enfin Mai. On constate d'ailleurs en regardant les 1 min+ qui lui sont consacrées que SNK a particulièrement soigné son model 3D. Il faut dire que les retours sur l'épisode XIV n'étaient pas spécialement bons, et cette fois-ci, terminé le visage affaissé et le regard fuyant, Mai apparaît sous son meilleur jour. Son costume en revanche n'a pas évolué, et il est vrai qu'on aurait aimé que SNK opte pour le petit veston qu'elle avait dans Fatal Fury 3. De même, pourquoi ne pas la voir un jour les cheveux détachés ? Il serait temps de faire évoluer le personnage, quitte à bousculer les habitudes de ses fans. En attendant, on retrouve l'ensemble de ses attaques et coups classiques, sachant que son Climax a été revu et corrigé et que lui aussi fut l'objet d'un soin tout particulier.Comme d'hab', SNK reste flou quant à la date de sortie exacte de ce KOF 15, tout comme les plateformes sur lesquelles il est censé sortir. Il va falloir commencer à communiquer Oda-san...