KOF XV : le nouveau trailer est dédié à Kyo Kusanagi et il a une nouvelle furie Climax

SNK continue de suivre scrupuleusement son planning et a publié comme d'habitude cette nuit le nouveau trailer consacré à The King of Fighters XV (ou KOF 15 si vous préférez). Après Iori Yagami la semaine dernière, c'est au tour de Kyo Kusanagi de venir faire le beau dans cette vidéo, toujours aussi courte, mais un peu plus longue que les précédentes. Il est vrai que l'ancien héros de la série a beaucoup à montrer, à commencer par son nouveau look, tiré des versions Strikers des épisodes Neo Geo, avec sa veste en cuir façon Perfecto. Si Kyo a bien son bandeau sur la tête, il semble avoir laissé tomber les fireballs pour concentrer ses pouvoirs au creux de sa main, comme ce fut le cas dans de précédents épisodes de KOF, notamment le 96 où le premier changement avait été opéré. L'occasion pour ce personnage emblématique d'accéder à des combos plus dynamiques, sachant qu'en prime, il hérite d'une nouvelle furie Climax qui révèle le logo de son clan : le fameux soleil. Le fait de voir Kyo débarquer juste après Iori nous pousse à croire que les frères ennemis pourraient bien faire équipe, surtout quand on sait que Benimaru est partie intégrer la team chinoise, qui sera d'ailleurs la Hero Team, avec Shun'Ei et