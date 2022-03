KOF XV : le jeu de baston de SNK sera à l'EVO 2022, tous les détails

Nous sommes ravis de faire partie du tournoi EVO cette année avec The King of Fighters XV. Nous avons connu un grand succès avec le jeu depuis son lancement le mois dernier et nous sommes impatients de le laisser briller à l’occasion du plus grand et plus ancien tournoi de jeux de combat au monde ! L’EVO a une histoire impressionnante qui célèbre certains des meilleurs jeux de combat et joueurs de la planète, et c’est un honneur de pouvoir faire partie de cette aventure.

Voilà un peu moins d'un mois que The King of Fighters XV est sorti dans le commerce et du côté des amateurs de baston, on approfondit sa science du combo. D'ailleurs, si jamais vous vous sentez l'âme d'un pro-player capable d'aller affronter les meilleurs joueurs du monde entier, sachez que KOF XV fera partie des titres présents lors de l'EVO 2022, qui n'est autre que le plus grand tournoi de jeux de combat au monde. Ce dernier aura lieu en août prochain à Las Vegas, du 5 au 7 août au Mandalay Bay Resort & Casino, pour accueillir les meilleurs combattants de la scène eSport côté Versus Fighting. Bien sûr, KOF XV ne sera pas le seul jeu de baston, il y en a 8 autres qui assureront le spectacle, mais du côté de SNK, on se réjouit de voir le jeu faire partie des heureux élus. Yasuyuki Oda, Chief Producer chez SNK, a d'ailleurs tenu à laisser quelques mots à la communauté :



SNK nous fait savoir que les inscriptions sont d'ores et déjà effectives et que les personnes souhaitant assister à la compétition peuvent acheter leur ticket d’entrée sur evo.gg. D'ailleurs, il est précisé que des chambres d’hôtel seront disponibles au Mandalay Bay Resort & Casino, histoire de rester dans les parages. Sinon, le tournoi sera évidemment streamé en direct sur Twitch pour celles et ceux qui ne peuvent / ne veulent pas se déplacer.