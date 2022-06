KOF XV : la Team Awakened Orochi est la prochaine équipe en DLC, premier trailer

Ultimate Match Final Edition dès

Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de KOF XV, lui qui continue d'étoffer son roster avec des personnages inédits. Et ça tombe bien, parce que SNK vient de révéler les 3 nouveaux combattants qui arrivent en DLC pour le mois d'août prochain. Il s'agit de la team Awakened Orochi que les fans de KOF connaissent parfaitement, puisqu'ils existent dans la saga depuis KOF 97. Pour le moment, on ne voit pas grand-chose si ce n'est leur nouveau look et il faudra attendre encore un peu avant de voir du gameplay. En revanche, ce teaser nous permet d'apprendre que la team Awakened Orochi est également disponible dans KOF ’98aujourd’hui sur PS4. SNK nous signale également que cette édition Ultimate Match comprend un nouveau système Mode Ultime ainsi que des ajustements de l’équilibrage. Divers modes de jeu comme le Mode Défi et le Mode Entraînement ont également été ajoutés. En complément, le titre adopte le netcode rollback pour ses matchs en ligne. Des lobbies en ligne peuvent accueillir jusqu’à 9 joueurs et proposer un mode spectateur, tandis que les fonctionnalitées en ligne ont été retravaillées, avec un replay pour les batailles et des paramètres pour les conditions de matchmaking. KOF ’98 UM FE rassemble 64 personnages iconiques de la série KOF.