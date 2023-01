KOF XV : la Saison 2 sera lancée avec Shingo Yabuki, nouveau trailer 4K

On était sans nouvelles de KOF XV depuis le mois de novembre dernier, mais SNK vient d'annoncer que la Saison 2 sera lancée le 17 janvier prochain. Le kick off sera d'ailleurs donné avec l'arrivée de Shingo Yabuki, le premier personnage en DLC de cette Saison 2. Shingo est un combattant bien connu de l'univers KOF, lui qui a fait ses premiers pas en 1997 dans KOF '97, et qui voue un culte à Kyo Kusanagi. Shingo Yabuki sera suivi par Kim Kaph Wan au printemps prochain, puis de Sylvie Paula et de Najd pour cet été. Deux autres personnages arriveront à l'automne puis l'hiver prochain, mais leur identité est pour le moment méconnue. D'ailleurs, SNK a prévu un Fighter Pass spécial pour acheter les 6 personnages de la Saison 2, tandis que des améliorations pour tous les personnages du roster sont aussi prévues. Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que 15 pistes issues des précédents épisodes KOF seront également ajoutées gratuitement à la DJ STATION, ce qui permettra de personnaliser ses propres musiques durant les matchs, et favoriser les anciens thèmes bien plus percutants que les derniers. Enfin, pour terminer, sachez qu'une compétition KOF XV sera organisée à l’EVO JAPAN 2023, le plus grand tournoi de jeux de combat du Japon, qui se tiendra à Tokyo du 31 mars au 4 avril 2023.