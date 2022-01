KOF XV : la française Elisabeth Blanctorche est le 39è perso du lancement

C'est donc Elisabeth Blanctorche qui est la 39ème et dernière combattante du roster au lancement de The King of Fighters XV. Une belle surprise pour les fans français qui l'avait découverte pour la première fois dans l'excellent KOF XI, sorti sur PS2 en 2005. Depuis, elle s'est faite rare, malgré ses apparitions remarquées dans KOF XII et KOF XIII, que des épisodes en 2D, ce qui signifie que c'est la première fois qu'elle se dévoile en modélisation 3D. L'occasion de découvrir de nouvelles attaques et mouvements et un Climax intéressant où elle simule un arc pour tirer une flèche en plein coeur de son adversaire, Andy Bogard en l'occurence dans ce trailer de gameplay. Elisabeth rejoindra l'autre Français du jeu, Ash Crimson et Kukri pour former la Team Ash. Maintenant que le casting est au complet, SNK en a profité pour dévoiler un artworkd réunissant l'ensemble des protagonistes. La sortie de KOF XV est toujours attendue pour le 17 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.