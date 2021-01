KOF XV : l'annonce officielle a été reportée, SNK présente ses excuses

Alors qu'on avait prévu de faire nuit blanche ce soir pour découvrir le premier trailer d'annonce de The King of fighters XV, SNK vient de faire savoir sur son compte Twitter que la présentation du jeu a été reportée à une date ultérieure. Un report assez inattendu, sachant que le reveal du Season Pass 3 de Samurai Shodown est également concerné par ce souci de calendrier. SNK ne précise pas les raisons, mais présente ses excuses à tous les fans qui étaient prêt à veiller cette nuit pour savoir ce que sera le futur du jeu de baston made in SNK. Tant pis, mais une chose est sûre, on va pouvoir dormir tranquille ce soir.





Today’s announcement of KOF XV and SAMURAI SHODOWN’s Season Pass 3 which was originally scheduled for (Jan. 6th) 6pm PST has been postponed. — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 6 janvier 2021