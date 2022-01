KOF XV : Kula Diamond est le 38è personnage, elle reforme la NEST Team du passé

Le roster de lancement de The King of Fighters XV arrive bientôt à son terme puisque SNK a publié cette nuit le 38ème personnage qui sera dans le jeu le 17 février prochain. C'est Kula Diamond qui a été présentée, elle qui était auparavant présentée comme une mi-boss dans KOF 2000, avant de devenir une combattante comme tous les autres. Déjà présente dans KOF XIV, cette version 2022 semble ne pas avoir trop évolué en termes de model 3D ni de move set, puisqu'on retrouve peu ou prou le même personnage. Avec ses patins à glace aux pieds et ses coups glaçants, Kula Diamong se distingue cette année pour reformer la NEST Team du passé, aux côtés de Krohnen et d'Angel. Sauf que cette fois-ci, l'équipe revêt le nom de Khronen Team. Ça a moins de patate tout de même...