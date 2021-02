KOF XV : Joe Higashi nous présente ses coups et ses attaques spéciales, avec son thème fétiche

SNK est réglé comme un horloger suisse. En effet, comme tous les jeudis à 3h du matin, un nouveau trailer de The King of Fighters XV fait son apparition sur YouTube pour présenter un nouveau personnage du roster. Après la Hero Team et Iori Yagami la semaine dernière, c'est au tour de Joe Higashi de nous faire une démonstration de ses coups spéciaux et de ses signature moves, le tout porté par son désormais thème musical original, c'est-à-dire celui de Fatal Fury 2. Mélange de sonorités traditionnelles thaï, de cris gutturals et de percussions, la musique nous transportent littéralement en Asie du Sud-Est. Il ne manque plus que son décor d'origine, près d'un cours d'eau où se baignent les crocodiles. Au niveau de la command list, Joe Higaishi semble avoir récupéré l'ensemble de ses attaques classiques, parfois améliorées, tandis que les furies en mettent toujours plein les yeux. On attend de juger à sa vortied