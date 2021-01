KOF XV : des screens ont leaké, SNK a opté pour du cel-shading

Repoussé à la dernière minute pour des raisons qui n'ont pas été communiquées, le reveal officiel de The King of Fighters XV, ou KOF XV pour les intimes, a frustré bon nombre de joueurs prêt à veiller la nuit dernière. En lieu et place, nous avons eu droit à l'annonce de KOF XIV : Ultimate Edition, qui n'est autre que la version complète du jeu sorti en 2016 avec tous les persos, les costumes et les thèmes PS4 en bonus. Mais il semblerait qu'un site espagnol ait fait une petite boulette en plaçant des images de KOF XV dans son article dédiée à KOF XIV Ultimate. L'occasion pour nous de leur repiquer les screenshots et de constater que SNK a opté pour un rendu en cel-shading, histoire de donner à son jeu un look plus cartoon.La modélisation de certains personnages comme Kyo Kusanagi et K' laissent encore à désirer, mais dans l'ensemble, le rendu se montre plus convaincant que celui dans KOF XIV, ce qui est déjà un bon point. Encore heureux diront les autres, qui peuvent tout de même contempler le nouveau look de Benimaru, la nouvelle veste cuir de Kyo et apercevoir aussi quelques petits bouts de décors. On attend maintenant que SNK daigne enfin balancer la présentation officielle de ce KOF XV et qu'on voit comment il bouge un peu...