KOF XV : c'est Leona Heidern qui est à l'honneur, voici son trailer de gameplay

C'est le rituel du jeudi matin : SNK publie la dernière vidéo promotionnelle autour de KOF XV, qui continue de faire perdurer le mystère autour de la date de sortie et des machines sur lesquelles il est censé sortir. Cette fois-ci, c'est Leona Heidern qui est mise en avant, elle qui n'a manqué aucun épisode depuis son arrivée dans la série en 1996. Il faut dire que son passif de grande guerrière silencieuse et de son lien avec Orochi en fait un personnage important. Sans compter qu'elle fait partie des persos favoris de Yasuyuki Oda, le producteur de la série. Assez proche de son look dans KOF XIV, elle bénéficie également des mêmes attaques. Même son Climax n'a pas bougé d'un iota. Ça sent le recyclage SNK tout ça...