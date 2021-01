KOF XV : Benimaru Nikaido trahit Kyo Kusanagi et la team Japan, un nouveau trailer

Meitenkun, qui devient par la même occasion la Hero Team. C'est donc un véritable chamboulement dans l'organisation des équipes et on imagine que le tout sera expliqué dans l'histoire du jeu. On comprend mieux pourquoi Benimaru porte un chemisier chinois dans cet épisode, c'est pour en effet faire honneur aux origines de ses deux nouveaux compagnons de route. On attend d'en savoir plus, tout comme la date de sortie du jeu et les plates-formes sur lesquelles il va sortir. Soyons patients.





Calé comme une montre suisse, SNK vient de publier à l'instant une nouvelle vidéo consacré à The King of Fighters XV, qu'on appellera KOF 15 pour plus de facilité. Il est certes 3h du matin en France, mais au Japon, c'est déjà la pleine journée et donc le bon moment pour mettre à l'honneur Benimaru Nikaido, le partenaire de toujours de Kyo Kusanagi. Seulement voilà, ce trailer nous permet de constater que l'homme aux pouvoirs électriques a décidé de faire une infidélité à son poto de toujours en intégrant l'équipe de Shun'Ei et de