KOF XV : Athena Asamiya revient en jeune femme au look réussi, voici son trailer

On ne sait pas si c'est le changement de nouveau Président / Directeur Général qui en est la cause, mais ça manque de rigueur du côté de chez SNK en ce moment. Après avoir publié le trailer de King of Dinosaurs avec 24 heures d'avance, voilà que l'éditeur japonais balance celui de Athena Asamiya avec 24h de retard. Heureusement, cela ne nous empêchera pas d'apprécier les changements opérés pour la pop idol de KOF qui revient plus éclatante que jamais. On observe en effet un gros travail de refonte, notamment dans son look puisque Athena apparaît moins "gamine insupportable" que dans l'épisode KOF XIV. On ne sait pas si c'est le combo "qi bao + coupe carrée" qui fait ça, mais la jeune femme apparaît avec plus d'assurance et en jeune femme prête à prendre le lead de sa nouvelle équipe, celle des Super Heroine, aux côtés de Mai Shiranui et de Yuri Sakazaki. On ne sait pas si ses partenaires de toujours de la Psycho Team reviendront dans une autre équipe ou s'ils ont tout simplement été évincés de cet épisode. Wait & see, tout comme la date de sortie de ce KOF XV, prévu pour début 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Personne ne sera lésé.