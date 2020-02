Kingdom Hearts : découvrez l'ultime et magnifique compilation "All-In-One Package" prévue sur PS4

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearths Re: Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered cinematics)

Kingdom Hearts 2 Final Mix

Kingdom Hearts Birth By Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:code (HD Remastered cinematics)

Notez tout de même que cette compilation n'est prévue que sur PS4 et, surtout, qu'aux États-Unis ou le prix annoncé est de 49,99 dollars. En attendant une itération française, il faudra donc se tourner vers l'import pour se procurer ce précieux "All-In-One Package".





Bon, nous ne sommes pas vraiment sûrs d'avoir éclairci totalement votre lanterne mais le fait est là : il y a là tout ce qu'il faut, ou presque, pour comprendre l'œuvre gargantuesque de Tetsuya Nomura.

On ne va pas se mentir, la série Kingdom Hearts est un joyeux bordel particulièrement difficile à appréhender quand on est retardataire. Entre les opus principaux, les spin-offs plus ou moins connus, les rééditions avec des noms farfelus et les compilations titrées avec folie, on s'y perd carrément :Concrètement, cet "All-in-One Package" comprend le dernier jeu en date Kingdom Hearts III (sans son récent DLC "ReMIND") ainsi que Kingdom Hearts The Story So Far, lui-même étant une collection comprenant, tenez-vous bien, les softs suivants :