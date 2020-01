Kingdom Hearts 3 : images et features inédites pour le DLC ReMIND

Il y a un an, Square Enix mettait fin à une incroyable attente de la part des fans de Kingdom Hearts avec l'arrivée d'un troisième opus considéré comme le divin enfant : bonne nouvelle, le plaisir n'est pas terminé, loin de là puisque la firme japonaise sortira ce jeudi 23 janvier le DLC "ReMIND" pour 29,99 euros, prolongement conséquent de l'aventure originale.En plus de son histoire et de ses combats qui s'axeront autour des Gardiens de la Lumière, du fameux Maître Xehanort et de ses treize incarnations différentes, on apprend tout juste que cette extension permettra une personnalisation particulièrement permissive : un menu "Premium" offrira ainsi la possibilité de customiser la difficulté à son bon vouloir, avec le réglage libre de divers paramètres comme la capacité de sorts, le nombre de coups pour abattre un ennemi ou des malus bien sentis. Des défis seront d'ailleurs instaurés in-game pour vous pousser à bidouiller le jeu de votre propre chef.Le mode photo, ici nommé Compo Photo, se dévoile également davantage : celui-ci donnera l'occasion de sélectionner des parties précises de la scène, allant du personnage au décor en passant par les accessoires et autres éléments, et d'opter pour tel ou tel traitement graphique (le panorama est également au rendez-vous).Enfin, Sora disposera d'une nouvelle forme portée sur les Keyblades Tendre Promesse et Souvenir Perdu, qui arrivera un peu plus tard par le biais d'une mise à jour gratuite.Voici d'ailleurs une poignée d'images pour illustrer tout ça. Alors, heureux ?