Kingdom Hearts : un nouveau jeu en développement pour les 20 ans de la saga

Dès que nous serons en mesure d'annoncer quelque chose, je pense que ce sera plein de surprises", poursuit-il avec une certaine excitation.



Difficile d'y voir clair pour autant : doit-on s'attendre à un spin-off au concept unique ou bel et bien à une nouvelle aventure de gros calibre ?





Alors que la dense et compliquée saga Kingdom Hearts s'est trouvée une jolie conclusion avec Kingdom Hearts III en 2019 et son DLC ReMIND il y a quelques mois, Square-Enix n'en a pas terminé pour autant avec Sora et ses compagnons issus de Disney. Par exemple, le jeu mobile Dark Road et l'opus Melody of Memory sont en cours d'acheminement tandis que