Kingdom Hearts : une série serait prévue sur Disney+ !

En voilà une, de nouvelle qui risque bien d'émoustiller les fans. En trois jeux principaux et de nombreux spin-off étalés sur deux décennies, la saga Kingdom Hearts s'est clairement imposée comme l'une des plus iconiques de l'industrie culturelle : brillant mélange entre les univers de Final Fantasy et de Disney, la franchise s'est achevée avec Kingdom Hearts 3 l'année dernière, puis son DLC reMind sorti il y a quelques mois. Et s'il reste encore un titre mobile à venir, Square Enix ne semble pas avoir d'autres projets concernant la série.Enfin, presque. Selon une source du site We Got This Covered, "la même les ayant prévenu du remake en live action de Robin des Bois et de la série She-Hulk, soit deux cas avérés", une série Kingdom Hearts serait en préparation pour Disney+ : le média rajoute qu'il n'en sait pas plus si ce n'est que le concept tournera autour de Sora, Donald et Dingo qui exploreront donc différents univers Disney.Pour le reste, il faudra s'en remettre aux spéculations : dessin animé ou film d'animation ? Final Fantasy ou non ? Qui pourrait bien être aux commandes ? On espère obtenir des réponses le plus vite possible, une fois l'affaire officialisée. Pour le moment, tâchons de prendre des pincettes afin d'éviter la possible douche froide.