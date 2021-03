Kena Bridge of Spirits : un nouveau trailer pétillant avec du gameplay en veux tu en voilà

Alors qu'il est issu d'un minuscule studio inconnu, Kena Bridge of Spirits fait partie des jeux qui génère le plus de hype depuis sa présentation il y a presque un an. Et pour cause : avec sa direction artistique chatoyante, un rendu proche d'un Pixar chaleureux et une bonne humeur évidente, le jeu d'action-aventure semble l'évasion parfaite en ces temps de confinement. Certains seront donc heureux d'apprendre qu'une toute nouvelle bande-annonce surprise vient d'être publiée à l'occasion du Future Game Show, un événement en ligne tenu par le média gamesradar+ : on peut donc y retrouver notre héroïne en plein combat grâce à de nombreuses séquences de gameplay inédites, teintées de jolis bouts de cinématiques.On espère que le tout sera à la hauteur des attentes : pour ça, il faudra attendre le 24 août pour se procurer la version PS5, PS4 ou PC. Au choix.