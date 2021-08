Kena Bridge of Spirits ne sortira pas cet été, le jeu repoussé encore une fois

Il faisait partie des jeux qui devait illuminer cet été bien morne : Kena : Bridge of Spirits se voit contraint de repousser sa date de sortie une fois encore. Ce n'est pas la première fois que le jeu est reporté, mais cette fois-ci, les développeurs expliquent que ce retard de calendrier ne sera pas bien long, puisqu'il faudra juste attendre un mois supplémentaire. Attendu aux dernières nouvelles pour le 24 août prochain, Kena : Bridge of Spirits n'arrivera finalement que le 21 septembre 2021. Un tweet explique qu'il est nécessaire de prendre ce laps de temps en plus pour peaufiner comme il se doit le jeu, d'autant que ce dernier sort à la fois sur PC, PS4 et PS5, ce qui nécessite un peu plus de travail de la part du studio Ember Lab. On leur souhaite bien du courage pour cette dernière ligne droite.