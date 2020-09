Kena Bridge of Spirits : mauvaise nouvelle, le jeu vient d'être repoussé à l'année prochaine

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) 11 septembre 2020

Nous profiterons de ce temps pour polir le jeu comme il le mérite et offrir une expérience à la hauteur de notre vision et de vos attentes", déclare ainsi la firme dans un communiqué officiel. Une décision qui "n'a pas été prise à la légère" mais que l'on espère évidemment bénéfique pour la conception : quoiqu'il en soit, notre curiosité pour le soft n'a pas baissé et nous avons toujours hâte d'en voir de nouvelles séquences de gameplay.





En peu de temps, Kena Bridge of Spirits a su se constituer une solide communauté : il faut dire que la petite équipe d'Ember Lab a fait fort en proposant un univers fantastique plein de charme, une héroïne d'ores et déjà attachante et une technique exploitant dignement les capacités de la PS5. Malheureusement, la crise du coronavirus a encore fait des siennes et, à cause du télétravail imposé, le studio vient tout juste de retarder la sortie du titre : il faudra donc patienter jusqu'au premier trimestre 2021 pour en profiter au lieu du "fin 2020" initialement annoncé.