Kena Bridge of Spirits : une grosse mise à jour pour les 1 an du jeu, de belles surprises

Sorti le 21 septembre 2021, Kena Bridge of Spirits fut une agréable surprise pour les joueurs PC, PS5 et PS4. Aussi, pour le premier anniversaire du jeu, le studio Ember Lab a prévu une grosse mise à jour qui ajoutera du nouveau contenu entièrement gratuit pour les possesseurs du jeu. Dans un long post explicatif en anglais sur le PlayStation Blog , on apprend que cet Anniversary Update débloquera le New Game+, ce qui permettra de relancer l'aventure avec toutes les capacités et le nombre de Rots obtenus au cours de la progression. Il est cependant précisé que le challenge a été réhaussé et que même les Boss auront de nouveaux patterns, histoire de corser la difficulté, déjà bien présente de base. Ce n'est pas tout, les développeurs précisent que cette MAJ permettra d'obtenir de nouvelles pierres de charme, sachant que chacune d'entre elles entraîneront bonus et malus, obligeant les joueurs à à élaborer des stratégies sur la façon dont ils veulent affronter certains ennemis et défis. Ce update pour les 1 an sera déployé le 27 septembre 2022 sur PS5, PS4 et PC, sachant que ça sera aussi le moment pour Kena d'être disponible sur Steam, l'exclusivité Epic Games Store prenant fin.