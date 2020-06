Kena Bridge of Spirits : la PS5 accueille un nouveau jeu d'action-aventure à l'univers enchanteur, le trailer

Le show PS5 organisé ce jeudi fut l'occasion pour Sony de présenter un certain nombre de suites très attendues concernant plusieurs franchises : pour autant, moult titres totalement inédits étaient également au programme à l'image de Kena Bridge of Spirits, un jeu d'action-aventure au charme indéniable qui s'est fraîchement révélé à travers une première bande-annonce.Développé par la toute petite équipe d'Ember Lab, il s'agit d'une aventure aux penchants féériques et à la direction artistique colorée : ce trailer (disponible en 4K pour les heureux possesseurs d'un écran compatible) donne d'ailleurs le ton et nous vous conseillons vivement de l'apprécier minutieusement. Pour un jeu indépendant conçu par seulement quatorze personnes, le spectacle est sacrément respectable.Bref, Kena Bridge of Spirits est prévu en fin d'année sur PC, PS5 mais aussi PS5 : on attend désormais une date de sortie un peu plus précise.