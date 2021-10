Kena Bridge of Spirits : le jeu est déjà rentable, alors qu'il n'est pas encore sorti en physique

Sorti sur PC, PS5 et PS4 le 17 septembre dernier, Kena : Bridge of Spirits a pris tout le monde de court. Qu'il s'agisse de la presse ou des joueurs, les gens ne s'attendaient clairement pas à un jeu aussi qualitatif. Avec un Metacritic de 80%, le titre développé par Ember Lab a bénéficié très rapidement d'un excellent bouche-à-oreille, à tel point que le jeu est d'ores et déjà rentable, un peu plus d'un mois après sa sortie. L'exploit est d'autant plus incroyable que le jeu n'est toujours pas sorti en version physique, uniquement sur les plateformes de téléchargement comme Steam et le PlayStation Store. C'est dans un entretien accordé à Bloomberg que les co-fondateurs du studio, à savoir Mike et Josh Grier, ont fait savoir la bonne nouvelle. Dans le détail, on apprend que le jeu a déjà couvert l'ensemble des coûts de développement, et que désormais, il s'agit de purs bénéfices. De quoi alimenter le prochain projet du studio, qui sera par ailleurs un jeu d'aventure axé sur la narration.