Test Kena Bridge of Spirits (PS5) : la presse est unanimement conquise, c'est une belle surprise

Alors que certains médias (et pas des moindres) se battent encore pour tenter de récupérer leur version de Kena : Bridge of Spirits, d'autres ont d'ores et déjà publié leur test de ce jeu d'action-aventure sorti aujourd'hui sur PS5, PS4 et PC. Il suffit en effet de se rendre sur Metacritic pour constater que 19 médias spécialisés sont assez unanimes envers le titre de Ember Lab : c'est une belle surprise. Avec la note moyenne de 85% et aucune note qui ne chute sous la barre des 8/10, Kena a réussi à séduire les testeurs grâce à son univers enchanteur et son gameplay à la fois riche et varié. D'aucuns parlent d'inspiration de Zelda, une référence pas dégueulasse, tandis que d'autres avaient le sentiment de jouer à un film d'animation Disney / Pixar. On apprend que dans le jeu, Kena est accompagné d'une petite créature, sorte de Pikmin, qui va lui être d'une grande aide pour résoudre bon nombre d'énigmes et autres puzzles. Côté système de jeu, les testeurs parlent d'un jeu pas si simple que ça, avec un aspect stratégique bienvenu et des possibilités de contres bien fichus. Côté technique, le jeu brille par ses graphismes et propose 2 modes sur PS5 : 4K natif / 30fps ou 4K dynamique / 60 fps. Bon à savoir.

