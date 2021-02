Kena Bridge of Spirits : du gameplay sur PS5, le charme opère toujours

Kena : Bridge of Spirits n'a pas pu s'empêcher de nous aguicher avec un nouveau trailer. L'occasion de découvrir non seulement des nouveaux lieux, mais également des personnages que le joueur sera amené à croiser durant son périple. Mais le plus important, c'est bien évidemment sa date de sortie fixée au 24 août prochain sur PS4, PS5 et PC (Epic Games Store), sachant que le jeu devait à l'origine débarquer l'année dernière avant d'être repoussé.



On en profite pour préciser que Kena : Bridge of Spirits est disponible en précommande. En plus de profiter d'un accès anticipé, ceux qui réserveront leur exemplaire se verront remettre un pack de chapeaux festifs. Pratique pour localiser les Rot qui se cachent dans les différents environnements.



Par ailleurs, le jeu sera décliné en deux éditions : la standard (39,99 €) et la numérique Deluxe (49,99 €). A noter que toutes les éditions donnent accès à la version numérique PS4 et à la version numérique PS5 du jeu, et que l ’édition numérique Deluxe inclut la B.O. du jeu, un bâton argenté unique pour Kena et un skin doré pour les Rot.





Annoncé en juin 2020 lors du showcase dédié à la PS5,