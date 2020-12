Kanye West voulait faire un jeu avec Nintendo, il s'est gentiment fait remballer

On a beau être l'une des personnalités les plus populaires et les plus influentes de ce monde, il arrive parfois qu'on se heurte à un mur, ou tout du moins qu'on se prenne un vent. C'est exactement ce qui s'est passé entre Kanye West, le célèbre rappeur, et Reggie Fils-Aimé, ex-Président de Nintendo of America qui ont bien failli collaborer ensemble. Le mot "failli" est très important car l'histoire qui a été partagée dans un podcast, celui de Talking Games with Reggie & Harold, mérite le détour. Invité à parler de ses années passées au sein de Nintendo, Reggie Fils-Aimé s'est donc laissé à quelques confidences, notamment cette anecdote amusante où Kanye West est venu rendre visite à Nintendo sur son stand lors d'un E3. Monsieur Kim Kardashian a pu faire la rencontre de Shigeru Miyamoto il y a quelques années et a fait la demande d'une rencontre ultérieure officielle pour mettre en place une collaboration professionnelle.







"Je veux travailler avec Nintendo !" Tels sont les mots exprimés par Kanye West, visiblement très motivé à l'idée de réaliser un jeu, ou une quelconque collaboration avec la firme japonaise. Visiblement conscient que le jeu vidéo est une industrie porteuse, Kanye West voulait étendre son business et expérimentait à ce moment un contenu pour un jeu vidéo. Reggie Fils-Aimé précise par ailleurs que Kim Kardashian était également présente et qu'il a trouvé le meeting "intéressant". Mais l'enthousiasme du célèbre rappeur américain n'a malheureusement pas séduit Miyamoto-san et encore moins les équipes de Nintendo, qui ont trouvé un moyen de décliner son offre gentiment.

Kanye, je ne pense pas que tu ne veuilles travailler avec nous, tout simplement parce que nous sommes exigeants, nous sommes durs (dans le sens "compliqué", ndlr). Notre objectif est de pousser les gens pour qu'ils proposnt le meilleur contenu. Nous ne sommes pas le type de partenaire avec lequel tu voudrais travailler”. Et il m’a regardé en disant : “Reggie, c’est exactement pour ça que tu es le type de collaborateur avec lequel je veux bosser”.



Rappelons au passage que si Kanye West n'a pas eu le plaisir de collaborer avec Nintendo, il a néanmoins pu travailler sur le jeu Only One il y a quelques années. Un trailer avait d'ailleurs été révélé lors de l'E3 2016, et ce jeu développé par Encyclopedia Pictura mettait en scène la mère du rappeur et son voyage vers le paradis. Le jeu, malgré une direction artistique et un pitch pas inintéressant, n'a vraisemblablement pas abouti. On vous laisse (re)découvrir le trailer de l'époque.