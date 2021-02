Charts France : de la Switch et de la PS4, encore et toujours les mêmes jeux dans le Top 5

Le début d'une nouvelle semaine ne peut démarrer sans le classement des meilleures ventes de jeux vidéo sur le marché français. Et comme à l'accoutumée, c'est du côté du SELL et de l'institut Gfk qu'il faut se tourner pour avoir du neuf. Enfin, façon de parler puisque les jeux qui animent le Top 5 cette semaine sont les mêmes que ceux de la semaine passée (soit du 1er au 7 février 2021) à une différence près. Parce que oui, hormis Just Dance 2021 qui sort du tableau (et encore il est juste en position 6 donc rien de dramatique), on note que Call of Duty Black Ops Cold War reprend du poil de la bête en se positionnant à la quatrième place. Il faut mieux que FIFA 21 certes, mais reste derrière les intouchables Mario Kart 8 Deluxe, Nimal Crossing New Horizons et Ring Fit Adventures.



Sure PC, là aussi, très peu de changement si ce n'est que Cyberpunk 2077 n'est plus dans le Top 3 (il est quatrième des ventes), et que ça profite aux Sims 4 qui fait un retour sur le podium.

Charts France Semaine 05 (du 1er au 7 février janvier 2021) 1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) 3/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo) 4/ Call of Duty Black Ops Cold War (PS4 - Activision) 5/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts) TOP 3 PC 1/ Football Manager 2021 (SEGA) 2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)