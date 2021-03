Charts France : Bravely Default 2 direct dans le Top 5, la Switch continue de dominer sans partage

Va-t-on vraiment un jour arrêter le succès insolent de Nintendo et de sa Switch ? C'est bien la question qu'on peut se poser quand on voit le résultat des ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 08 de 2021. Du 22 au 28 février 2021, on constate que l'hégémonie de Nintendo se poursuit sans aucun partage. Cela fait en effet plusieurs semaines que nous n'avons pas vu un jeu PS5 dans le tableau hebdomadaires de ces charts France, et plusieurs mois qu'un jeu Xbox n'a montré la couleur de sa jaquette. Toujours est-il que Bravely Default fait une entrée fulgurante en se hissant directement en Top 2, juste derrière Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui n'en démord pas, tandis que certains titres comme Ring Fit Adventures fait une grosse chute, mais reste dans le haut du classement.



Sur PC en revanche, aucun changement à noter, puisqu'on retrouve les mêmes jeux au même endroit, ce qui prouve l'incroyable constance des joueurs à acheter les mêmes titres comme Flight Simulator, Football Manager 2021 et Les Sims 4.

Charts France Semaine 08 (du 22 au 28 février 2021) 1/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo) 2/ Bravely Default 2 (Switch - Nintendo) 3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) 5/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo) TOP 3 PC 1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 2/ Football Manager 2021 (SEGA) 3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)