It Takes Two : le dernier jeu de Joseph Farès est un carton, voici les chiffres de vente

Sorti en début d'année, le 26 mars 2021 très exactement, It Take Two est un jeu qui a su trouver son public. Quelques mois après nous avoir annoncé que 2 millions de copies avaient été vendues, Hazelight Studios met à jour ses chiffres de vente et annonce aujourd'hui que le seuil des 3 millions de copies écoulées a été franchi. Un joli succès pour ce jeu pensé uniquement pour la coopération, avec une direction artistique séduisante et très film d'animation pour essayer de plaire aux petits comme aux grands. On imagine Josef Farès jubiler dans son jaccuzi pendant que d'autres sont dans leur jalousie. Pour rappel, It Takes Two était reparti avec un joli 16/20 dans nos colonnes.





Three. Million. Units. Sold.💥 #ItTakesTwo



The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ❤️ You’ve all helped send a clear message - co-op adventures are here to stay! — Hazelight Studios (@HazelightGames) 13 octobre 2021