Indiana Jones et le Cercle des Anciens : près de 4h de cinématiques ! La bouille de Harrison Ford sera bien visible

Nous sommes à une semaine environ de la sortie d'Indiana Jones et le Cercle des Anciens, le dernier gros jeux de 2024, prévu sur PC et Xbox Series. Depuis son annonce et la confirmation qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure en vue subjective, pas mal de joueurs étaient circonspects sur la présence de Harrison Ford dans le jeu si on ne le verra jamais. On savait que le jeu allait proposer de nombreuses cinématiques pour profiter de la bouille du comédien et de la performance de Troy Baker (en VO), mais selon MachineGames, il s'agira du jeu le plus important de son histoire. En effet, dans dans une interview format rapide avec MinnMax, Axel Torvenius (le directeur créatif de Machine Games), et Jens Andersson (directeur de la conception) ont dû répondre à 141 questiopn en mode rafale. Parmi les questions, ils ont été interrogés sur la durée exacte du jeu qu'ils n'ont pas donné, mais Axel Torvenius a déclaré que "de loin, c'est le jeu le plus important et le plus long que Machine Games ait jamais réalisé".

Si l'on se base sur les estimations de temps de réalisation sur HowLongToBeat - qui présente Wolfenstein: The New Order comme le jeu le plus long sorti par Machine Game avec un temps de réalisation de l'histoire principale d'environ 11,5 heures - nous pouvons supposer qu'Indiana Jones et le Cercle des Anciens prendra a minima 12 heures pour terminer l'histoire principale. Néanmoins, Axel Torvenius a précisé que le jeu propose "environ 3h45" de cinématiques, "ou quelque chose du genre. C'est beaucoup". Alors, rassurés ?







D'autres élément intéressants sont évoqués dans cette interview format rapide, notamment sur la mécanique qui permet à Indy d'éviter la mort s'il parvient à ramper jusqu'à son chapeau et à le récupérer. Indiana Jones et le Cercle des Anciens sortira le 8 décembre 2024 et le 6 décembre en accès anticipé.