Immortals Fenix Rising : le nom de Gods & Monsters aurait été abandonné... à cause de la boisson énergisante Monster !

La semaine dernière, Ubisoft a pu mettre en avant Immortals Fenyx Rising , son nouveau jeu d'action-aventure à la sauce mythologie grecque. Si l'on a enfin pu voir de véritables trailers et séquences de gameplay, cela fait en réalité un certain temps que le projet est officiel : plus exactement, depuis l'E3 2019 où le soft fut présenté sous le titre de "Gods & Monsters". Et à en croire l'avocat Rochard Hoeg et le site TechRaptor , Ubisoft aurait changé le nom pour des raisons... juridiques.Les deux parties avancent effectivement que la célèbre marque de boissons énergisantes Monster Energy se serait opposée à l'utilisation du mot "Monster" par Ubisoft : étant déjà présente dans le milieu du jeu vidéo au travers de titres comme Monster Energy Supercross, l'e-sport ou divers partenariats, l'entreprise aurait alors prétexté que cela portait à confusion. Évidemment, l'éditeur français aurait contesté mais, plutôt que de s'engager en justice avec les frais que l'on imagine pour ce genre de duel sans être sûr de pouvoir le remporter, celui-ci aurait simplement changé la dénomination du soft.Quoiqu'il en soit, cet ex-Gods & Monsters que l'on appellera définitivement Immortals Fenyx Rising débarquera le 3 décembre prochain sur une ribambelle de plateformes : PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia et Nintendo Switch. Il n'y a plus qu'à choisir.Et si vous vous demandiez à quoi le jeu pouvait bien ressembler, nous vous conseillons de jeter un œil à notre preview écrite, juste ici