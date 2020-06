Hyper Scape : le battle royale d'Ubisoft se dévoile, premières images et infos avant le trailer

Ubisoft dispose visiblement de quelques cartouches pour le moins inattendues. En l'occurrence, il s'agit d'un battle royale en free-to-play nommé Hyper Scape et dont les premières informations viennent tout juste de fuiter grâce à un insider : face au leak, la firme a justement officialisé l'existence du projet via un site Internet portant sur "Prisma Dimensions", une entreprise fictive présente dans la ville de Neo-Arcadia, le cadre futuriste de ce FPS nerveux.Projet développé par Ubisoft Montréal, celui-ci serait connecté d'une façon très originale à Twitch de façon à maximiser l'audience en streaming : par exemple, les viewers pourraient interagir directement sur les parties en déclenchant des événements ! Prévu sur les consoles actuelles (sans plus de précisions pour le moment), le soft proposerait une phase de bêta privée la semaine prochaine avant une sortie définitive le 12 juillet prochain, soit la date de l'Ubisoft Forward. Toujours selon les sources de l'internaute, une arrivée sur PS5 et Xbox Series X serait également prévue : pour couronner le tout, Hyper Scape devrait même profiter du cross-play pour élargir sa communauté.En attendant le reveal du jeu fixé au 2 juillet (et ça, c'est officiel), voici de premières images et artworks. Alors, intéressés ?