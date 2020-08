Hyper Scape : le battle royale d'Ubisoft s'offre un nouveau mode, le trailer

Bien décidé à se lancer dans la course très prisée au battle royale, Ubisoft a publié tout récemment Hyper Scape, son FPS multi proposant une relecture colorée des fameuses règles à la mode : nous n'en doutions pas, mais la firme française s'avère déterminée à étoffer l'expérience et vient tout juste d'annoncer le mode Guerre de Factions, d'ores et déjà disponible.Il s'agit là d'un mode temporaire plutôt simple : 96 joueurs sont divisés en quatre clans, chacun devant éliminer les membres adverses en les éliminant en... échos. Ils n'avaient qu'à bien se tenir, non mais. Évidemment, la dernière faction l'emporte : voici justement un petit trailer bien dynamique pour présenter la chose.On rappelle qu'Hyper Scape est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.