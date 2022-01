Hyper Scape : Ubisoft met fin au jeu, il aura duré 1 an et demi

Un an et demi, c'est la durée de vie de Hyper Scape, le fameux Battle Royale que Ubisoft a sorti en août 2020 dans l'anonymat le plus complet. A l'époque, le titre voulait surfer sur la vague des BR, mais n'a pas su transformer l'essai malgré quelques petites bonnes idées, comme son aspect interactif avec Twitch. Résultat, peu de monde au lancement et très vite, le jeu a montré des signes de faiblesses évidentes. Les Saisons ont commencé à s'enchaîner rapidement, afin de proposer toujours plus de contenu, mais sans succès, les serveurs ayant été désertés par les joueurs, poussant l'éditeur français à prendre cette décision difficile de débrancher son jeu, déjà mort il y a un moment il faut bien le reconnaître. Hyper Scape fera donc ses adieux le 28 avril prochain et sur le site officiel, l'équipe laisse un message d'adieu et de remerciements à toutes celles et ceux qui se sont laissés séduire par leur jeu. Ubisoft va toutefois tirer des leçons de cet échec cuisant. RIP comme on dit.