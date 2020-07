Hyper Scape : la date de sortie annoncée en vidéo, des détails sur le lancement

Hyper Scape (baptisée "The First Principle") débutera le 11 août prochain sur Xbox One, PC et PS4. Du coup, la bêta ouverte - dont le coup d'envoi a été donné le 13 juillet dernier sur PC - prendra fin le 3 août. Histoire de remercier tous les participants, l'éditeur français a décidé de leur remettre 600 bitcrowns. Pour les récupérer, il existe deux moyens : jouer pendant une heure à la bêta, ou alors regarder un livestream éligible sur Twitch pendant la même durée. L'offre a démarré hier et s'achèvera le 3 août à 8h59.



Cross-play oblige, les joueurs qui ont récupéré des items cosmétiques sur PC pourront les utiliser sur Xbox One et PS4. Par ailleurs, on apprend que du contenu frais sera proposé dans le cadre de la Saison 1 de Hyper Scape, comme le Dragonfly (arme), ou encore le Magnet (hack). Au total, les utilisateurs disposeront de 11 armes et d'autant de hacks. A noter que des modes de jeu temporaires sont prévus, en plus de ceux déjà officialisés. Les développeurs préviennent que la sortie du titre sera l'occasion de mettre en avant le lore du jeu. Manifestement, chaque semaine, il y aura moyen d'obtenir des fragments de mémoire pour en apprendre davantage sur les personnages ainsi que les événements du jeu.



L'extension Twitch Hyper Scape Crowncast sera également bonifiée avec l'apparition des Kudos. Les viewers auront alors la possibilité d'interagir directement avec le streamer en activant, entre autres, toute sorte d'effets visuels. Enfin, la Saison 1 inclura un Pass de combat composé d'une centaine de paliers. La version payante coûtera 950 bitcrowns, et on nous précise qu'encore une fois, les joueurs pourront franchir les niveaux via Twitch.





C'est par le biais d'un communiqué officiel qu'Ubisoft annonce que la Saison 1 de