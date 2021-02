Hyper Scape : la Saison 3 "Shadow Rising" se prépare, et voici un trailer en cinématique

Sorti à l'été 2020 dans l'anonymat le plus complet, Hyper Space continue d'enrichir son contenu à travers de nombreuses mises à jour. Ubisoft nous fait savoir que la Saison 3, intitulée "Shadow Rising" sera déployée le 11 mars 2021, aussi bien sur PC, PS4, Xbox One que PS5 et Xbox Series X|S. Parmi les grosses nouveautés attendues, il est question d'une refonte totale de la map Neo Arcadia, mais aussi la présence d'un nouveau hack, des éclats de mémoire supplémentaires, un Pass combat inédit de 100 niveaux et enfin plein de bonus cosmétiques. Ubisoft en profite pour révéler d'autres ajustements qu'on vous copie-colle juste en-dessous :

NOUVEAUX CONTENUS DE GAMEPLAY DANS LA SAISON 3

Au cours de cette nouvelle saison, les joueurs auront l’opportunité de tester leur vitesse et leur habileté en parcourant une version 2.0 de la carte de Neo Arcadia. Ils pourront également essayer un nouveau hack, Pare-feu, qui génèrera une barrière et leur permettra de bloquer les tirs entrants tout en permettant à leur escouade de tirer à travers, sur les ennemis.

Cette saison introduira aussi de nouveaux points d’intérêt majeurs, un terrain de jeu plus diversifié ainsi que des districts plus facilement identifiables pour les joueurs. La carte 2.0 de Neo Arcadia défiera les joueurs invétérés de suivre le rythme des nouveaux arrivants, qui eux, découvriront le jeu pour la première fois.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE LA SAISON 3

La Saison 3 introduira également un nouveau hub en 2D dans le menu principal qui sera optimisé pour offrir une expérience de jeu plus rapide et plus interactive aux joueurs. Ce nouveau hub leur permettra notamment d’avoir une vision globale de leur escouade, de prendre connaissances des tenues qu’ils auront sélectionnées, d'utiliser l’inventaire et la boutique, tout en attendant que le matchmaking se fasse. Moins d’attente entre chaque match et plus de chances de remporter la couronne !

Au cours de la Saison 3, Hyper Scape sera restructuré afin de proposer trois modes de jeu qui seront toujours disponibles à n’importe quel moment :

Ruée vers la couronne en escouade - 60 joueurs, classé

Ruée vers la couronne en solo - 60 joueurs, non classé

Match à mort par équipe en 6v6, non classé











PASS COMBAT DE LA SAISON 3

La Saison 3 d’Hyper Scape comprendra un Pass combat disponible en version gratuite et premium qui offrira 100 paliers d'objets cosmétiques exclusifs à débloquer au cours de la saison.





Le Pass combat Premium, disponible pour 950 Bitcrowns, débloquera instantanément la tenue Ace Shrine Fox, un pendentif d’arme ainsi qu’un skin légendaire pour l’arme Dragonfly.



Le Pass combat Hyper sera quant à lui disponible pour 2250 Bitcrowns et débloquera instantanément 25 paliers d'objets cosmétiques, incluant la tenue Rook Divisée.





Le Pass combat Premium de la Saison 3 comprendra des objets cosmétiques exclusifs tels que 2 tenues légendaires, 8 autres tenues, 33 skins d'armes, 13 armes de mêlée, 8 modules de déploiement, et plus encore. La Saison 3 introduira également une nouvelle catégorie de personnalisation, les pendentifs, que les joueurs pourront accrocher à leurs armes.

Les joueurs gagneront des Bitcrowns en jouant au jeu ou en achetant des packs de Bitcrowns avec de la monnaie réelle sur Ubisoft store ou dans les magasins participants. Il sera également possible de faire progresser son Pass combat en visionnant les streams d’Hyper Scape sur Twitch avec l'extension Crowncast activée.

La Saison 3 introduira aussi deux packs de départ afin d’aider les nouveaux joueurs à se lancer dans le jeu :

Le pack Prisma Security comprendra une tenue épique, une emote et 1000 Bitcrowns



Le pack de départ Saison 3 comprendra une tenue épique, une arme, un module de déploiement et 2875 Bitcrowns





Enfin, les abonnés PS+ recevront gratuitement le nouveau Pack Remedy de la Saison 3. Ce dernier comprendra une tenue rare exclusive ainsi qu’un skin d'arme pour Noor.

L’HISTOIRE DE LA SAISON 3 : UN SOMBRE TEMPLE APPARAÎT DANS L’HYPER SCAPE

Prisma Dimensions assure que la situation est sous contrôle mais d’étranges anomalies continuent de faire irruption à travers Neo Arcadia. Les mystérieuses structures flottantes qui étaient apparues après le Blackout ont fusionné pour créer un temple qui flotte au-dessus de la ville. Basilisk est le premier champion à trouver un moyen de s’y introduire.

Une fois à l'intérieur, il y rencontre une force primitive de l'Hyper Scape : Tower. Tower lui confie avoir perdu des morceaux de lui-même et le charge de les récupérer, en échange de quoi il lui offrira la puissance et la gloire. Basilisk recrute alors un nouveau coéquipier, Huo Shu, hacker espiègle, et se met en quête d’attaquer le QG de Prisma et de récupérer l'un de ces fragments. Pendant ce temps, les forces de Prisma, sous le commandement de Nikita et de Bai Hu, son nouvel homme de main, se préparent à éradiquer ces anomalies par tous les moyens possibles…

Chaque semaine, les joueurs pourront collecter de nouveaux Éclats de mémoire pour plonger plus profondément dans l'histoire de la Saison 3. De plus, l'histoire de Basilisk et de Tower sera présentée dans le numéro 3 de la bande-dessinée d’Hyper Scape et sera publiée sous forme de chapitres au cours de la Saison 3.