Hyper Scape : un trailer qui nous dévoile le contenu de la saison 1

Hyper Scape est sorti aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One, et Ubisoft compte clairement miser le paquet sur son nouveau titre puisqu'on découvre un trailer qui nous détaille le contenu du pass de la saison 1. Appelée "Le Premier Principe", la première saison du free-to-play va demander aux joueurs de résoudre une énigme tout en participant à des combats regroupant jusqu'à 100 joueurs sur un serveur. Pour en savoir plus sur l'intrigue, le jeu proposera aux joueurs de trouver un Éclat de Mémoire, et ce, chaque semaine. En plus de cette enquête, la saison 1 va introduire un Battle pass gratuit composé de 100 paliers à débloquer, ce qui permettra de mettre la main sur de nombreux objets cosmétiques.