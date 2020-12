Hyper Scape : le Battle Royale d'Ubisoft devient cross-play et s'habille pour Noêl

Lancé cet été dans une indifférence quasi générale, Hyper Scape avait des ambitions importantes néanmoins. Développé par un Ubisoft souhaitant grapiller les parts de marché d'un certain Fortnite, le titre n'aura malheureusement pas vraiment passionné les foules. Au moins même que deux mois après sa sortie, au moment du lancement de la Saison 2, les audiences sur Twitch étaient en chute libre, avec moins de 1 000 viewers. Malgré cet échec, l'éditeur français ne baisse pas les bras et continue d'enrichir le contenu de son jeu. On apprend ainsi, via un post Reddit officiel, que le jeu se mettra aux couleurs de Noël puisque la totalité de la map sera recouverte de neige. Un événement limité du 15 au 29 décembre 2020, sachant qu'on retrouvera aussi des bonus cosmétiques pour être parfaitement dans l'ambiance des fêtes de fin d'année.



Mais l'info la plus importante de ce patch note, c'est avant tout le déploiement en mode cross-play qui permettra à tous les joueurs de chaque communauté de pouvoir s'affronter ensemble. Pour le moment, seuls les joueurs consoles (PS4 et Xbox One) sont concernés, tandis que les utilisateurs PC vont devoir patienter encore un peu avant de pouvoir se joindre à la fiesta. Ubisoft précise cependant que les joueurs PC pourront jouer avec leurs amis sur console grâce à un système d'invitations. Ceci dit, toute votre équipe sera alors opposée à des joueurs PC.