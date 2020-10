Hyper Scape : une date pour la Saison 2, un trailer qui présente son contenu

qui lance des bombes collantes explosant après un certain temps. Côté hack, on aura droit à Plateforme grâce auquel les joueurs pourront déployer une plateforme horizontale sur laquelle ils pourront sauter, histoire de dynamiser leurs déplacements.



Des modes de jeu supplémen

Ruée vers la couronne", "Guerre de Factions" et "Turbo"), les développeurs ayant prévu des révélations plus tard dans la saison.







En ce qui concerne les fonctionnalités, on nous indique "qu'un système de classement sera disponible et permettra aux joueurs de voir comment ils se positionnent face à leurs concurrents. Le classement sera établi sur la base des dix meilleurs matchs de chaque joueur selon différents rangs : Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant ou Champion. Seuls les matchs joués via le mode 'Ruée vers la couronne' en escouade compteront pour le classement. Dans le cadre des modes de jeu temporaires, le mode 'Ruée vers la couronne' en solo sera également disponible avec une nouvelle option, Seconde Chance , qui offrira aux joueurs la possibilité de réintégrer le combat s’ils ont été éliminés dès le début de la partie."



La Saison 2 sera également l'occasion de récupérer un Cadeau quotidiennement ( des points de combat, des objets cosmétiques entre autres). " Un nouveau Pass combat de 100 paliers à débloquer sera disponible en version gratuite et premium et inclura de nouvelles tenues exclusives de Champions, des apparences d’armes, des pods de déploiement et bien plus encore", nous souligne-t-on.



Disponible sur PC, Xbox One et PS4, Hyper Scape est d'ores et déjà prévu sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

La Saison 2 de Hyper Scape sera lancée le 6 octobre prochain, comme l'annonce Ubisoft via un communiqué officiel. Baptisée "Répercussions", elle permettra de faire connaissance avec l'Atrax, une nouvelle armetaires feront également leur apparition, comme le mode "Ruée vers la couronne" en duo ou le mode "Le sol est brûlant". D'ailleurs, le hack Plateforme sera indispensable dans ce dernier, puisque le sol sera transformé en un magma mortel. A noter que d'autres modes reviendront ("