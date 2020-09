Hyper Scape : le mode "Turbo" se présente en vidéo, il est temporaire

A partir du 15 septembre prochain, les adeptes de Hyper Scape pourront se faire plaisir avec le mode "Turbo". La nouvelle est tombée ce soir lors de l'Ubisoft Forward, sachant que cette nouveauté sera temporaire. Les développeurs n'ont indiqué aucune date butoir, sans doute pour inciter les joueurs à prendre part à quelques sessions. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de ce mode est de dynamiser les parties, avec notamment un arsenal au niveau max, ainsi qu'une fermeture des zones, une régénération de la santé, et une confrontation finale plus rapide.Par ailleurs, Ubisoft a glissé une vidéo consacrée aux streamers et à leurs réactions à peine appuyées en découvrant Hyper Scape. Pourquoi pas. On rappelle que le jeu est disponible sur PC, Xbox One et PS4, et qu'il arrivera plus tard sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.