Hogwarts Legacy : une quête exclusive aux versions PlayStation, une ambiance dark à découvrir en vidéo

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a tout de même réussi à s'immiscer entre deux titres asiatiques. Il faut dire que même s'il sera multi-support, le spin-off open world de Harry Potter a un contrat d'exclusivité avec PlayStation, la raison pour laquelle il est uniquement mis en avant dans les événements liés à Sony. D'ailleurs, histoire de consolider ce partenariat, il a été annoncé la sortie d'une quête exclusive à la version PS5 à l'ambiance plutôt sombre. Il s'agit d'une mission annexe répondant au nom de Boutique Hantée à Pré-au-Lard et c

Même si Sony Interactive Entertainment avait annoncé que ce State of Play du 14 septembre 2022 allait être focalisé uniquement sur les jeux en provenance du Japon, Tokyo Game Show 2022 oblige, un certainette quête mystérieuse est intégrée au jeu de base et peut être découverte par n'importe qui jouant sur les versions PS5 ou PS4. En gros, on aura droit à un donjon supplémentaire, mais aussi tous les bonus cosmétiques qui vont avec, sachant que certains items devront être dénichés dans la boutique de Madame Mason qui refusent de les vendre.



Ce côté plus dark du jeu fait suite à ce qui avait été montré avec le personnage de Sebastian Sallow révélé en mars dernier. Les développeurs d'Avalanche Software ont pu montrer un chemin plus sombre et inquiétant qu'il sera possible d'emprunter dans le jeu. En plus d'Avada Kedavra, d'autres malédictions impardonnables seront de la partie, comme celle de Cruciatus et il adviendra au joueur d'assumer ses décisions. On rappelle que Crucio est un sortilège de torture et qu'enchaîner les quêtes de Sebastian Sallow nous placera dans des situations déchirantes où aucun choix n'est facile.