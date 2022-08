Hogwarts Legacy : on va pouvoir explorer le côté sombre de la magie, un trailer dark

Hogwarts Legacy se contenterait de faire jouer que le côté lumineux de la magie de Poudlard ? C'était sans compter sur les ambitions du studio Avalanche Software qui a attendu le coup d'envoi de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 pour nous révéler qu'il sera possible d'explorer le côté sombre des grimoires interdits. Dans un nouveau trailer où l'on fait connaissance avec Sebastian Sallow, un élève de Serpentard, on comprend que ce dernier souhaite corrompre notre avatar en lui apprenant les secrets de la magie noire et accéder à des sorts interdits et plus puissants. Voilà de quoi relancer une hype déjà bien présente autour de cet Action-RPG qui se fait attendre. Petit rappel : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a été repoussé récemment au 10 février 2023 sur

Vous pensiez quePC, PS5 et Xbox Series et que les pré-commandes seront lancées le 25 août.