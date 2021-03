Hogwarts Legacy : on pourra créer un perso transgenre dans le Harry Potter open world, les explications

J.K. Rowling (la créatrice de la série) a été accusée de transphobie l'an passé, après avoir tenus des propos ambigus sur les réseaux sociaux.



Sous couvert d'anonymat, certains membres d'Avalanche Software ont indiqué que les joueurs disposeraient d'options leur permettant de définir l'apprence de leur sorcier ou sorcière, sa voix, son sexe, et tout un tas d'autres caractéristiques combinables. Décidées à ce que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard soit le plus inclusif possible, les équipes auraient insisté lourdement auprès de la Direction qui, dans un premier temps, n'aurait pas été emballée par l'idée.



Nul doute que de cette manière, les développeurs souhaitent exprimer leur opposition à J.K. Rowling dont l'implication dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard serait, de toute façon, limitée. Initialement pressentie pour 2021, la sortie du jeu est désormais programmée pour 2022.







Selon les dernières confidences obtenues par Jason Schreier ( Bloomberg ), il sera possible d'incarner un personnage transgenre dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. L'histoire a de quoi faire sourire, puisque les fans de Harry Potter se souviennent sans doute que