Hogwarts Legacy : notre unboxing 4K de l'Édition Collector avec la baguette qui lévite !

Il est de loin le jeu le plus attendu de ce mois de février 2023, ogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sortira officiellement le 10 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Certains privilégiés ayant acheté l'édition deluxe peuvent y jouer en avance depuis aujourd'hui et les retours sur le jeu sont assez positifs. Sur Metacritic, le jeu affiche un solide 85% de moyenne , ce qui en fait le jeu Harry Potter le mieux noté jusqu'à présent. En attendant de vous livrer notre verdict (nous sommes en train de finir le jeu), nous pouvons déjà vous proposer l'unboxing de l'édition collector, avec le fameux grimoire et la baguette qui lévite. C'est du moins ce que nous avons découvert hier, en déballant cette version ultra limitée puisque d'ores et déjà en rupture de stock. Malgré ce succès auprès des fans et des collectionneurs, ce collector fait débat en raison de son tarif jugé trop élevé (299€), surtout par rapport au contenu proposé. Il est vrai qu'hormis le bouquin en PVC et sa baguette, il n'y a que le jeu en version physique et son steelbook dont le rendu est assez décevant. En revanche, le système qui permet de faire léviter le bâton de sorcier fait clairement son petit effet.