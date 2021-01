Hogwarts Legacy : le jeu est repoussé, il ne sortira pas en 2021, les développeurs s'expliquent

Il faisait partie des jeux qu'on attendait en 2021, mais les plans changent et la crise du COVID-19 n'améliore pas non plus les situations : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ne verra donc pas le jour cette année. C'est sur Twitter que l'annonce a été faite par le biais d'un court message dans lequel on apprend que le titre a été repoussé d'au moins un an, pour une sortie désormais attendue pou 2022. Les développeurs n'oublient pas de remercier la communauté et espèrent donner des nouvelles du jeu prochainement. Pour rappel, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est développé par Avalanche Software, studio qui développait la licence Disney Infinity et dont les projets ont été coupés net après que Disney ait décidé d'arrêter la franchise. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sera un open world dans le monde de Harry Potter, mais dans les années 1800, ce qui proposera une nouvelle lecture de ce lore très riche.



La sortie est désormais prévu sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One pour le courant de l'année 2022. Patience, patience...