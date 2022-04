Hideo Kojima sur un nouveau jeu PS5 ? Son dernier tweet sème le doute...

Depuis la sortie de Death Stranding, nombreuses sont les rumeurs qui tournent autour du nouveau projet de Hideo Kojima, qui sait toujours aussi bien faire monter le suspense. Pour certains, le créateur de la saga Metal Gear Solid serait actuellement en train de travailler pour Microsoft sur un jeu Xbox radicalement différent. Il faut dire que les ventes décevantes de Death Stranding ont refroidi Sony Interactive Entertainment qui s'imaginaient des scores plus importants. C'est du moins ce qui se dit en coulisses... Toujours est-il que dans son dernier tweet, Kojima continue de semer le trouble. Le game designer japonais a en effet posté une photo d'une pièce correspondant à ses nouveaux locaux, puisque Kojima Productions a déménagé il y a 3 semaines. En arrière-plan de ce cliché, il est possible d'apercevoir un kit de développement PlayStation 5 qui a évidemment fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il peut parfaitement s'agir d'un kit ayant servi à développer la version PS5 de Death Stranding, mais d'autres pensent que Kojima travaille également pour un projet dédié à Sony Interactive Entertainment. Il est vrai qu'il a toujours été très lié à la marque PlayStation, et il n'est pas interdit que Kojima Productions puisse développer à la fois un projet pour Sony et Microsoft. Cela dit, les rumeurs d'un rachat de sa société par un de ses grands acteurs ont été démentis après une mise au point de Kojima en personne il y a quelques jours.