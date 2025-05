Hideo Kojima se rendra à Cannes 2025 pour parler cinéma et Death Stranding 2, il ne sera pas seul

Ce mois de mai sur la Croisette, les mondes se croisent. Le cinéma accueille le jeu vidéo, non pas comme une curiosité technologique, mais comme un art narratif à part entière. Et pour incarner ce dialogue, le Festival de Cannes n’a pas choisi au hasard : Hideo Kojima et Fatih Akin, deux spécialiste du storytelling, réunis pour une conversation exceptionnelle, voire même une masterclass. L’un est considéré comme un dieu du récit vidéoludique, auteur visionnaire des séries Metal Gear Solid et Death Stranding, dont le second volet, Death Stranding 2 On The Beach, est attendu pour le 24 juin 2025. L’autre est l’un des grands noms du cinéma européen : Fatih Akin, cinéaste allemand de renom, Palme d’or du meilleur scénario à Cannes pour De l’autre côté, Ours d’or à Berlin, et aujourd’hui de retour sur la Croisette pour présenter son nouveau film “Amrum”. À première vue, tout les oppose, et pourtant, leur terrain commun est clair : raconter, déconstruire, reconstruire. Avec, entre les mains, des outils technologiques qui redéfinissent les règles du jeu.









Performance capturée vs performance habitée

Ce dialogue sera l’occasion d’un face-à-face passionnant : Kojima, maître de la performance numérique, ayant dirigé Léa Seydoux, Norman Reedus ou encore Mads Mikkelsen à travers le prisme de la motion capture, face à Akin, cinéaste de la rugosité émotionnelle, qui filme ses comédiens au plus près de la peau, du regard, de la sueur. A noter que Fatih Akin apparaîtra lui aussi dans Death Stranding 2 dans le rôle de Dollman, une poupée étrange, bavarde et capable de donner des indications sur la position des ennemis. Un clin d’œil ? Non : une passerelle narrative entre les deux mondes. Mais il ne s’agit pas seulement de direction d’acteurs, puisque la conversation explorera aussi comment la technologie bouleverse les structures narratives, comment elle libère autant qu’elle contraint.

Ce face-à-face promet un échange intéressant, porté par deux créateurs qui ne font jamais les choses à moitié. Cannes s’ouvre à d’autres langages – et le jeu vidéo y entre par la grande porte. Sans cinématique. Sans manette. Juste avec l’essentiel : le récit comme révélateur.