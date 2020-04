Hideo Kojima : "je suis sûr de pouvoir faire un jeu plus effrayant que les autres"

Je me fais facilement peur, donc je suis convaincu que je pourrais peut-être créer quelque chose de plus terrifiant que les autres. Je suis effrayé par des choses comme l'obscurité et je m'imagine des ombres de fantômes dans le noir. Tout comme Hitchcock ou Spielberg.



Mieux encore, l'illustre développeur confirme avoir déjà des idées pour concevoir un soft qui sortirait des clous. D'ailleurs, il ne mâche pas ses mots.





P.T. se terminait simplement comme une expérience mais je voudrais faire un autre jeu d'horreur. Quelque chose qui s'appuie sur une méthode révolutionnaire pour créer la terreur, qui ne vous fait pas seulement faire pipi dedans, mais vraiment chier dedans.

Hideo Kojima, à qui l'on doit l'atypique Death Stranding survenu en 2019, ne cache plus son envie de réaliser un jeu d'horreur. Après avoir livré l'extraordinaire P.T. et mis sur le projet malheureusement avorté Silent Hills, le Japonais redouble d'idées pour un prochain titre ; idées qu'il vient de teaser à nouveau lors d'une longue interview réalisée à l'occasion de la cérémonie des BAFTA.D'ailleurs, Kojima en profite pour revenir sur le fameux P.T. sorti en 2014 qu'il décrit comme spécial et unique, avec un concept tellement basé sur le mystère - le jeu était notamment sorti dans l'anonymat total - et la peur de l'inconnu qu'il est impossible de le recopier. Si l'homme et son équipe s'attellent bel bien à un jeu d'épouvante, donc, celui-ci devrait tenter de bousculer les codes.En attendant, le prochain jeu du studio Kojima Productions n'est autre que la version PC de Death Stranding, toujours prévue le 2 juin prochain. Une aventure qui, elle aussi, ne fait pas décidément rien comme les autres