Hideo Kojima a passé Noël à travailler sur son prochain jeu, le teasing commence

"Peut-être que j'étais trop fatigué, j'ai dormi ce matin. Je voulais aller voir Last Christmas ce matin, mais j'ai réalisé aujourd'hui que c'était le réveillon de Noël. Serais-je aussi vieux que ça pour aller au cinéma, tout seul, ce jour-là J'ai changé mon plan pour rester dans mon bureau et travailler sur mon prochain projet."





Noël, pour beaucoup, est synonyme de réunion familiale, de convivialité et de partage. Mais Hideo Kojima, lui, dispose d'une toute autre vision des choses : il a passé son 24 décembre à travailler sur son prochain jeu ! C'est en effet sur Twitter qu'il s'est allé à une petite déclaration intrigante, délaissant son choix d'aller au cinéma pour se concentrer sur l'avenir.Au moins, c'est officiel de chez officiel : le célèbre développeur planche déjà sur un tout nouveau jeu. Selon ses déclarations, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un jeu d'horreur, et même le titre "le plus effrayant possible" : après tout, l'homme est derrière l'extraordinaire P.T. et devait mener à bien Silent Hills, soft malheureusement annulé par Konami. Si le concepteur poursuit dans cette voie sur surival-horror, on doit avouer être très curieux de ce qu'il pourrait nous préparer...